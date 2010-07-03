Диетологи прокомментировали данные об экономящих на мясе россиянах

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
По данным аналитиков компании GfK, за последний год россияне приобрели на 4% меньше мясных продуктов. Больше всего снизились продажи говядины, птицы и сосисок. В беседе с ИА "НСН" врач-диетолог Лидия Ионова предположила, что умеренность в потреблении данного вида пищи могла бы пойти только на пользу.
"Снижение потребления мяса может быть безопасно для здоровья граждан, если остальное питание нормальное. Здесь нужно еще выяснить, сколько этого мяса люди ели ранее. Многие россияне едят мясо избыточно", – отметила Ионова.
Она также добавила, что при полном исключении из рациона животных продуктов возможен дефицит витамина B 12 – это создает опасность анемии. Вместе с тем умеренное сокращение калорийности снижает риски сердечно-сосудистых заболеваний.
На вопрос о том, чем можно заменить мясо в рационе, диетолог ответила, что подойдет сочетание бобовых и круп. Проблема только в том, что бобовые требуют долгого приготовления, так что большинству, вполне вероятно, будет просто лень этим заниматься. По словам Ионовой, люди склонны заменять мясо простыми углеводами, например, булками и макаронами.
Ранее Минздрав сообщил, что количество детей в возрасте младше 14 лет, страдающих ожирением, увеличилось в России в 2018 году на 5% по сравнению с 2017 годом. Всего в 2018 году отмечалось 1311,5 случая на 100 тысяч населения. В позапрошлом году было зафиксировано 1252,3 случая. Больше всего детей с этой проблемой выявлено в Северо-Западном, Приволжском, Сибирском федеральных округах.
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