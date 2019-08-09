Мед и йогурты – путь к здоровью? Мифы о полезных продуктах

Ежедневный бокал вина не снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а чтобы сохранить здоровье сердца, нужно вести правильный образ жизни и получать положительные эмоции. Об этом рассказал заведующий отделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского, сердечно-сосудистый хирург Вадим Попов. Однако, по словам врача, бокал вина в день – сравнительно безопасная доза, и если это помогает человеку снять стресс, то его можно себе позволить. Распространенные мифы о пользе и вреде продуктов – в материале Москвы 24.

Курение вейпов – безвредно для здоровья

В современном обществе распространен миф о том, что курение вейпов меньше вредит здоровью, чем обычные сигареты, кроме того, они якобы помогают завязать с табаком. Производители электронных устройств уверяют, что внутри – безвредное вещество, чуть ли не чистый водяной пар.

Однако это заблуждение с легкостью опровергают медики. В эти электронные системы, а это выяснила Всемирная организация здравоохранения, входит никотин, вызывающий зависимость и убивающий нервные клетки, пропиленгликоль, раздражающий слизистые оболочки глаз и верхние дыхательные пути. Отсюда слезотечение, кашель, аллергические реакции, а формальдегид в целом негативно отражается на нервной системе.

Многие подростки, считая, что электронные сигареты безопаснее, чем обычные, курят их бесконечно. Из-за чего повышается риск развития болезней легких, включая астму. Так, в США за пять лет в десять раз увеличилось количество курящих электронные сигареты подростков. Это привело к всплеску заболеваний бронхов и легких.

Принцип работы электронной сигареты – как у кипятильника: спираль нагревается, курительный состав выделяет пар, выделяя никотин, пропиленгликоль, глицерин, ароматизирующие вещества, формальдегид и канцерогенные вещества, вызывающие рак.

Заметного отказа от сигарет в результате перехода на электронные аналоги нет. Это показывают исследования, например, журнала JAMA Internal Medicine. Даже год спустя после перехода на вейпы курильщики по привычке тянутся к обычным сигаретам с табаком.

Что бы ни утверждали курильщики вейпов, но никотин, выдыхаемый вместе с паром, так же вреден, как и из обычных сигарет. Дети, постоянно вдыхающие пар от вейпов, так же подвержены воздействию никотина, как если бы рядом курили обычные сигареты, и выше риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Пиво – полезный напиток

Польза пива для здорового человека – это миф. Регулярное потребление пива приводит к разложению внутренних органов и вызывает самые тяжелые болезни. К такому выводу пришли чешские ученые из университета имени Томаша Гаррига Масарика в городе Брно (Южная Моравия).

По словам руководителя научно-исследовательского проекта Павла Грасгрубера, заявления о пользе пива для здоровья человека "можно отнести к области мифологии", и регулярное потребление этого алкогольного напитка "грозит опасными последствиями для здоровья".

Прежде всего пиво вымывает из организма белки, жиры, углеводы и микроэлементы, важные для организма: калий, магний и витамин C. При дефиците калия происходят срывы сердечного ритма, возникает сухость кожи, боли в икрах, слабость в ногах.

Из-за нехватки магния появляется раздражительность, плаксивость, нарушается сон, меняется фон настроения. Вымытый витамин С опасен снижением иммунитета, чаще возникают простудные заболевания, развивается гипоксия мозга, снижающая интеллект.

Регулярное употребление пива не способствует общению с другим полом. Из-за токсического действия на надпочечники алкоголь блокирует выработку в них андрогенов, вызывающих половое влечение.

Поэтому первой расплатой за злоупотребление пенным продуктом станет снижение полового влечения. Другая опасность для мужчин – необратимые дегенеративные изменения в семенных канатиках, в результате в организме начинает выделяться вещество, подавляющее выработку мужского полового гормона тестостерона.

А это чревато изменением внешнего вида: разрастаются грудные железы, становится шире таз.

Женщин пиво делает ближе к мужчинам: грубеет голос, появляются так называемые "пивные усы", а также возрастает вероятность заболеть раком.

Мнение о том, что в пиве содержатся необходимые элементы и витамины для организма, также ошибочно. Витамины в него поступают в основном из солода, богатого витаминами группы В. Однако в процессе приготовления концентрация витаминов снижается, а в итоге становится ничтожной. Чтобы обеспечить суточную потребность в этом витамине, нужно выпивать 10 литров пива в день.

Кстати, пивной алкоголизм не надуманная проблема, а тяжелое психологическое заболевание, да и не снижает оно употребление водки. Одна бутылка пива эквивалентна 50–100 граммам водки, в зависимости от крепости. Выпивший 5–6 бутылок пива получает дозу этилового спирта, равного бутылке водки.

Есть ли соль?

Ограничение приема соли не приносит пользы здоровью. Такой вывод сделали канадские ученые из университета Макмастера. Исследователи обнаружили, что бессолевая диета способна привести к летальному исходу от болезней сердца.

По их мнению, умеренное употребление соли слегка понижает давление, однако приводит к повышению уровня гормонов, которые оказывают негативное влияние на здоровье.

Биологи наблюдали за показателями здоровья более 130 тысяч человек из 49 стран мира. В ходе эксперимента исследователи брали пробы крови у мужчин и женщин, собирали данные об их диете, вредных привычках, болезнях и прочих вещах, влияющих на продолжительность жизни и здоровье.

Российские специалисты согласились с выводами коллег, отметив, что популярная морская соль далеко не всегда может стать равноценной альтернативой.

Содержащийся в соли хлор участвует в выработке соляной кислоты – одного из основных компонентов желудочного сока, необходимого для переваривания и усвоения пищи. Ионы хлора также участвуют в регуляторных процессах клетки, а недостаточное количество этого элемента в организме может привести к развитию нервно-мышечных заболеваний.

Однако чрезмерное потребление пищевой соли задерживает выведение жидкости из организма и способствует повышению артериального давления, что крайне опасно для гипертоников.

Исследователи из Канады (университет Макмастера) пришли к выводу, что абсолютно безопасным для человека можно считать потребление семи граммов поваренной соли в сутки.

По мнению отечественного диетолога, доктора медицинских наук Михаила Гинзбурга, нехватка соли в пище может привести к падению сосудистого тонуса в организме.

То есть при попытке встать человек может испытать головокружение, вызванное снижением артериального давления, и даже потерять сознание. "А если человек употребляет немногим более пяти граммов соли в сутки, то в этом нет ничего страшного", – отметил Гинзбург. Он добавил, что морская соль не может заменить поваренную. По его мнению, в морской соли наряду с поваренной присутствует еще ряд солей: хлориды магния, калия.

"Переходить на морскую соль можно исключительно по показаниям. Например, если у человека гипертония, то для него это способ потреблять соленую еду без вреда для организма. В свою очередь, для здоровья гипотоников такая диета может быть опасной", – предостерегает диетолог и рекомендует обратиться к профессионалам, чтобы определить свою дозу употребления соли.

Мед заменяет сахар

На самом деле это миф. Мед содержит и фруктозу, и глюкозу, и сахарозу. Как и любой сахар, он калориен, и калории эти легко преобразуются в жир. Сладкий продукт жизнедеятельности пчел так же противопоказан тем, кто собирается похудеть.

Медики настоятельно рекомендуют диабетикам полностью исключить мед из диеты. Из-за высокого содержания глюкозы и отсутствия пищевых волокон мед обладает очень высоким гликемическим индексом – от 60 до 87 при норме не более 40.

Вещества из меда, так же, как из сахара, поступают в кровь, а резкий взрыв сахара в крови вызывает воспаление кровеносных сосудов.

Кстати, по исследованиям некоторых ученых, фруктоза наравне с глюкозой ускоряет процессы старения организма.

Мнение о том, что в меде содержится большое количество витаминов и минералов, не соответствует действительности. В сладком веществе практически нет ни витаминов, ни минералов.

Так, в 100 граммах сладкого вещества содержится всего пять процентов минералов и витаминов, минимально необходимых человеку в сутки (в 20 раз ниже минимальной нормы). В действительности мед богат аминокислотами, но их в сто раз меньше, чем в чечевице или гречке. Например, в ста граммах чечевицы содержится 23,7 грамма белка, а в меде всего 0,2 грамма.

При этом молоко с медом успокаивает нервы, но это не эффект натурального продукта, а, как считают медики, любой сахар на некоторый срок повышает настроение и умиротворяет, мед и молочная лактоза не исключение.

Лечиться от ОРВИ медом также можно, но что с ним, что без него болезнь отступит только на седьмые сутки.

Некоторыми противовоспалительными свойствами мед все-таки обладает, например, свежий продукт заживляет раны, но серьезных доказательств его живительной силы пока не найдено.

Йогурт лечит проблемы пищеварения

Часто при проблемах с пищеварением советуют есть йогурт, так как в нем присутствуют полезные бактерии. В свежеприготовленном в домашних условиях йогурте, может быть, вещества и живут, но в баночках на прилавках с месячным сроком годности – вряд ли.

Зато в "магазинном" продукте содержится много вредного сахара: до трех чайных ложек на сто граммов. При этом Всемирная организация здравоохранения считает, что в сутки можно съесть не более шести чайных ложек. О том, что избыток сахара приводит к лишнему весу, а в крайних случаях – к развитию диабета, известно всем.

Кроме того, жирность большинства йогуртов, как правило, от 2,5% и выше, а это чистый животный жир, который, поступая в таком количестве, повышает уровень холестерина. Многолетнее потребление такого "здорового" продукта может закончиться холестериновыми бляшками в сосудах, инфарктом или инсультом.

Сладкий и жирный йогурт, да еще и с добавлением фруктов – это нагрузка на организм: поджелудочная железа подвергается бомбардировке сахаром, а сосуды – бомбардировке молочным жиром.

Йогурты с кусочками фруктов еще вреднее. Цельные фрукты и ягоды туда не добавляют, а лишь остатки от них, так называемый жмых, а чтобы потребитель почувствовал вкус клубники, груши, вишни, добавляют эссенции и красители, идентичные натуральным. Пользы от них организму никакой, а вот аллергическая реакция может проявиться.

Наконец, в йогуртах, как и в молоке, очень много лактозы, некоторые люди не способны это вещество нормально переварить, так как не хватает расщепляющих лактозу ферментов, исчезающих с возрастом. В итоге процесс пищеварения нарушается, и у человека возникает легкая диарея, которую он ошибочно принимает за избавление от тяжести в желудке благодаря молочным бактериям.

А если захочется съесть йогурт, то лучше отдать предпочтение маложирным продуктам без сахара и фруктов, имеющим небольшой срок годности, от пяти до 20 дней.