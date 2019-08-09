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Общество

9 августа, 20:41

Мед и йогурты – путь к здоровью? Мифы о полезных продуктах

общество еда наука

Ежедневный бокал вина не снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а чтобы сохранить здоровье сердца, нужно вести правильный образ жизни и получать положительные эмоции. Об этом рассказал заведующий отделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского, сердечно-сосудистый хирург Вадим Попов. Однако, по словам врача, бокал вина в день – сравнительно безопасная доза, и если это помогает человеку снять стресс, то его можно себе позволить. Распространенные мифы о пользе и вреде продуктов – в материале Москвы 24.

Курение вейпов – безвредно для здоровья

Фото: depositphotos/librakv

В современном обществе распространен миф о том, что курение вейпов меньше вредит здоровью, чем обычные сигареты, кроме того, они якобы помогают завязать с табаком. Производители электронных устройств уверяют, что внутри – безвредное вещество, чуть ли не чистый водяной пар.

Однако это заблуждение с легкостью опровергают медики. В эти электронные системы, а это выяснила Всемирная организация здравоохранения, входит никотин, вызывающий зависимость и убивающий нервные клетки, пропиленгликоль, раздражающий слизистые оболочки глаз и верхние дыхательные пути. Отсюда слезотечение, кашель, аллергические реакции, а формальдегид в целом негативно отражается на нервной системе.

Многие подростки, считая, что электронные сигареты безопаснее, чем обычные, курят их бесконечно. Из-за чего повышается риск развития болезней легких, включая астму. Так, в США за пять лет в десять раз увеличилось количество курящих электронные сигареты подростков. Это привело к всплеску заболеваний бронхов и легких.

Принцип работы электронной сигареты – как у кипятильника: спираль нагревается, курительный состав выделяет пар, выделяя никотин, пропиленгликоль, глицерин, ароматизирующие вещества, формальдегид и канцерогенные вещества, вызывающие рак.

Заметного отказа от сигарет в результате перехода на электронные аналоги нет. Это показывают исследования, например, журнала JAMA Internal Medicine. Даже год спустя после перехода на вейпы курильщики по привычке тянутся к обычным сигаретам с табаком.

Что бы ни утверждали курильщики вейпов, но никотин, выдыхаемый вместе с паром, так же вреден, как и из обычных сигарет. Дети, постоянно вдыхающие пар от вейпов, так же подвержены воздействию никотина, как если бы рядом курили обычные сигареты, и выше риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Пиво – полезный напиток

Фото: depositphotos/VadimVasenin

Польза пива для здорового человека – это миф. Регулярное потребление пива приводит к разложению внутренних органов и вызывает самые тяжелые болезни. К такому выводу пришли чешские ученые из университета имени Томаша Гаррига Масарика в городе Брно (Южная Моравия).

По словам руководителя научно-исследовательского проекта Павла Грасгрубера, заявления о пользе пива для здоровья человека "можно отнести к области мифологии", и регулярное потребление этого алкогольного напитка "грозит опасными последствиями для здоровья".

Прежде всего пиво вымывает из организма белки, жиры, углеводы и микроэлементы, важные для организма: калий, магний и витамин C. При дефиците калия происходят срывы сердечного ритма, возникает сухость кожи, боли в икрах, слабость в ногах.

Из-за нехватки магния появляется раздражительность, плаксивость, нарушается сон, меняется фон настроения. Вымытый витамин С опасен снижением иммунитета, чаще возникают простудные заболевания, развивается гипоксия мозга, снижающая интеллект.

Регулярное употребление пива не способствует общению с другим полом. Из-за токсического действия на надпочечники алкоголь блокирует выработку в них андрогенов, вызывающих половое влечение.

Поэтому первой расплатой за злоупотребление пенным продуктом станет снижение полового влечения. Другая опасность для мужчин – необратимые дегенеративные изменения в семенных канатиках, в результате в организме начинает выделяться вещество, подавляющее выработку мужского полового гормона тестостерона.

А это чревато изменением внешнего вида: разрастаются грудные железы, становится шире таз.

Женщин пиво делает ближе к мужчинам: грубеет голос, появляются так называемые "пивные усы", а также возрастает вероятность заболеть раком.

Мнение о том, что в пиве содержатся необходимые элементы и витамины для организма, также ошибочно. Витамины в него поступают в основном из солода, богатого витаминами группы В. Однако в процессе приготовления концентрация витаминов снижается, а в итоге становится ничтожной. Чтобы обеспечить суточную потребность в этом витамине, нужно выпивать 10 литров пива в день.

Кстати, пивной алкоголизм не надуманная проблема, а тяжелое психологическое заболевание, да и не снижает оно употребление водки. Одна бутылка пива эквивалентна 50–100 граммам водки, в зависимости от крепости. Выпивший 5–6 бутылок пива получает дозу этилового спирта, равного бутылке водки.

Есть ли соль?

Фото: depositphotos/miskolin

Ограничение приема соли не приносит пользы здоровью. Такой вывод сделали канадские ученые из университета Макмастера. Исследователи обнаружили, что бессолевая диета способна привести к летальному исходу от болезней сердца.

По их мнению, умеренное употребление соли слегка понижает давление, однако приводит к повышению уровня гормонов, которые оказывают негативное влияние на здоровье.

Биологи наблюдали за показателями здоровья более 130 тысяч человек из 49 стран мира. В ходе эксперимента исследователи брали пробы крови у мужчин и женщин, собирали данные об их диете, вредных привычках, болезнях и прочих вещах, влияющих на продолжительность жизни и здоровье.

Российские специалисты согласились с выводами коллег, отметив, что популярная морская соль далеко не всегда может стать равноценной альтернативой.

Содержащийся в соли хлор участвует в выработке соляной кислоты – одного из основных компонентов желудочного сока, необходимого для переваривания и усвоения пищи. Ионы хлора также участвуют в регуляторных процессах клетки, а недостаточное количество этого элемента в организме может привести к развитию нервно-мышечных заболеваний.

Однако чрезмерное потребление пищевой соли задерживает выведение жидкости из организма и способствует повышению артериального давления, что крайне опасно для гипертоников.

Исследователи из Канады (университет Макмастера) пришли к выводу, что абсолютно безопасным для человека можно считать потребление семи граммов поваренной соли в сутки.

По мнению отечественного диетолога, доктора медицинских наук Михаила Гинзбурга, нехватка соли в пище может привести к падению сосудистого тонуса в организме.

То есть при попытке встать человек может испытать головокружение, вызванное снижением артериального давления, и даже потерять сознание. "А если человек употребляет немногим более пяти граммов соли в сутки, то в этом нет ничего страшного", – отметил Гинзбург. Он добавил, что морская соль не может заменить поваренную. По его мнению, в морской соли наряду с поваренной присутствует еще ряд солей: хлориды магния, калия.

"Переходить на морскую соль можно исключительно по показаниям. Например, если у человека гипертония, то для него это способ потреблять соленую еду без вреда для организма. В свою очередь, для здоровья гипотоников такая диета может быть опасной", – предостерегает диетолог и рекомендует обратиться к профессионалам, чтобы определить свою дозу употребления соли.

Мед заменяет сахар

Фото: depositphotos/grafvision

На самом деле это миф. Мед содержит и фруктозу, и глюкозу, и сахарозу. Как и любой сахар, он калориен, и калории эти легко преобразуются в жир. Сладкий продукт жизнедеятельности пчел так же противопоказан тем, кто собирается похудеть.

Медики настоятельно рекомендуют диабетикам полностью исключить мед из диеты. Из-за высокого содержания глюкозы и отсутствия пищевых волокон мед обладает очень высоким гликемическим индексом – от 60 до 87 при норме не более 40.

Вещества из меда, так же, как из сахара, поступают в кровь, а резкий взрыв сахара в крови вызывает воспаление кровеносных сосудов.

Кстати, по исследованиям некоторых ученых, фруктоза наравне с глюкозой ускоряет процессы старения организма.

Мнение о том, что в меде содержится большое количество витаминов и минералов, не соответствует действительности. В сладком веществе практически нет ни витаминов, ни минералов.

Так, в 100 граммах сладкого вещества содержится всего пять процентов минералов и витаминов, минимально необходимых человеку в сутки (в 20 раз ниже минимальной нормы). В действительности мед богат аминокислотами, но их в сто раз меньше, чем в чечевице или гречке. Например, в ста граммах чечевицы содержится 23,7 грамма белка, а в меде всего 0,2 грамма.

При этом молоко с медом успокаивает нервы, но это не эффект натурального продукта, а, как считают медики, любой сахар на некоторый срок повышает настроение и умиротворяет, мед и молочная лактоза не исключение.

Лечиться от ОРВИ медом также можно, но что с ним, что без него болезнь отступит только на седьмые сутки.

Некоторыми противовоспалительными свойствами мед все-таки обладает, например, свежий продукт заживляет раны, но серьезных доказательств его живительной силы пока не найдено.

Йогурт лечит проблемы пищеварения

Фото: depositphotos/rocharibeiro

Часто при проблемах с пищеварением советуют есть йогурт, так как в нем присутствуют полезные бактерии. В свежеприготовленном в домашних условиях йогурте, может быть, вещества и живут, но в баночках на прилавках с месячным сроком годности – вряд ли.

Зато в "магазинном" продукте содержится много вредного сахара: до трех чайных ложек на сто граммов. При этом Всемирная организация здравоохранения считает, что в сутки можно съесть не более шести чайных ложек. О том, что избыток сахара приводит к лишнему весу, а в крайних случаях – к развитию диабета, известно всем.

Кроме того, жирность большинства йогуртов, как правило, от 2,5% и выше, а это чистый животный жир, который, поступая в таком количестве, повышает уровень холестерина. Многолетнее потребление такого "здорового" продукта может закончиться холестериновыми бляшками в сосудах, инфарктом или инсультом.

Сладкий и жирный йогурт, да еще и с добавлением фруктов – это нагрузка на организм: поджелудочная железа подвергается бомбардировке сахаром, а сосуды – бомбардировке молочным жиром.

Йогурты с кусочками фруктов еще вреднее. Цельные фрукты и ягоды туда не добавляют, а лишь остатки от них, так называемый жмых, а чтобы потребитель почувствовал вкус клубники, груши, вишни, добавляют эссенции и красители, идентичные натуральным. Пользы от них организму никакой, а вот аллергическая реакция может проявиться.

Наконец, в йогуртах, как и в молоке, очень много лактозы, некоторые люди не способны это вещество нормально переварить, так как не хватает расщепляющих лактозу ферментов, исчезающих с возрастом. В итоге процесс пищеварения нарушается, и у человека возникает легкая диарея, которую он ошибочно принимает за избавление от тяжести в желудке благодаря молочным бактериям.

А если захочется съесть йогурт, то лучше отдать предпочтение маложирным продуктам без сахара и фруктов, имеющим небольшой срок годности, от пяти до 20 дней.

Казанцева Светлана

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