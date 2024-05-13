МВД РФ объявило в розыск экс-командующего ВМС Украины Воронченко

Фото: телеграм-канал Міністерство оборони України

Бывший командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко объявлен в розыск. Это следует из базы данных МВД России.

Как сказано в карточке, Воронченко разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ. Однако информация о том, по какой статье ищут экс-командующего ВМС Украины, не уточняется.

Ранее СК РФ предъявил обвинение Воронченко и некоторым другим командующим войск, так как, по версии следствия, они отвечали за подготовку ВСУ перед направлением их в зоны "антитеррористической операции" и операции на юго-востоке Украины.

