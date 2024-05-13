МО сообщило об уничтожении шести авиационных бомб над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Над Белгородской областью ПВО РФ уничтожила шесть авиационных управляемых бомб, две ракеты и один беспилотник. Об этом сообщает Минобороны России в телеграм-канале.

"Около 19:30 пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки по территории Российской Федерации", – указано в сообщении.

В ведомстве отметили, что в небе над Белгородской областью были уничтожены две противорадиолокационные ракеты, шесть управляемых авиационных бомб и один БПЛА самолетного типа.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что семь человек пострадали в результате отраженной атаки Вооруженных сил Украины по Белгороду и Белгородскому району. По его словам, у двоих мужчин диагностировали черепно-мозговую травму, их состояние оценивается врачами как тяжелое. Четверо мирных граждан с осколочными ранениями разных частей тела были доставлены в городскую больницу, еще один получил медицинскую помощь и отказался от госпитализации.