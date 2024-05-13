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13 мая, 16:38

Происшествия

ВСУ атаковали Белгород двумя беспилотниками

Фото: 123RF/porpeller

Вооруженные силы Украины атаковали Белгород с помощью двух беспилотников самолетного типа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По словам губернатора, один из беспилотников упал на территорию парковки коммерческого предприятия и сдетонировал, а второй рухнул без детонации рядом с многоквартирным жилым домом. В результате происшествия никто не пострадал, однако во время детонации первого дрона осколками были посечены 8 машин.

"Взрывотехники и оперативные службы вывезли БПЛА для обезвреживания. На местах работают оперативные службы", – добавил Гладков.

Ранее жителей поселка Разумное Белгородского района попросили временно выехать в безопасное место из-за упавших взрывоопасных предметов. По словам Гладкова, место падения было оцеплено силами УМВД и самообороны, а на месте работали все службы.

Для тех, кто не смог выехать из населенного пункта, власти предоставили автобусы. Из поселка уже самостоятельно выехали примерно 250 человек, уточнил губернатор региона.

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