ВСУ атаковали Белгород двумя беспилотниками

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Вооруженные силы Украины атаковали Белгород с помощью двух беспилотников самолетного типа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По словам губернатора, один из беспилотников упал на территорию парковки коммерческого предприятия и сдетонировал, а второй рухнул без детонации рядом с многоквартирным жилым домом. В результате происшествия никто не пострадал, однако во время детонации первого дрона осколками были посечены 8 машин.

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"Взрывотехники и оперативные службы вывезли БПЛА для обезвреживания. На местах работают оперативные службы", – добавил Гладков.

Ранее жителей поселка Разумное Белгородского района попросили временно выехать в безопасное место из-за упавших взрывоопасных предметов. По словам Гладкова, место падения было оцеплено силами УМВД и самообороны, а на месте работали все службы.

Для тех, кто не смог выехать из населенного пункта, власти предоставили автобусы. Из поселка уже самостоятельно выехали примерно 250 человек, уточнил губернатор региона.

