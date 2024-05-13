Семь человек пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородский район

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Семь человек пострадали в результате отраженной атаки Вооруженных сил Украины по Белгороду и Белгородскому району. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По словам главы Белгородской области, у двоих мужчин диагностировали черепно-мозговую травму, их состояние оценивается врачами как тяжелое. Также четверо мирных граждан с осколочными ранениями разных частей тела были доставлены в городскую больницу № 2, а еще один пострадавший получил необходимую медпомощь и был направлен на амбулаторное лечение.

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При этом, как утверждает губернатор, в шести квартирах двух многоквартирных домов и одном частном домовладении в Белгороде выбиты окна. Кроме того, осколками посечен фасад одного коммерческого объекта и повреждены два автомобиля.

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В Белгородском районе после отражения украинской атаки в поселке Дубовое часть осколков попала в энергетический объект. Также были повреждены восемь автомобилей и пробита кровля хозпостройки на территории частного домовладения. Более того, в селах Таврове и Репном повреждено по одному частному домовладению, а также два автомобиля.

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Губернатор дополнительно сообщил о различных повреждениях в нескольких населенных пунктах Грайворонского городского округа в связи с атакой украинских беспилотников. Так, в поселке Совхозном из-за сброса взрывного устройства с дрона были выбиты окна, посечены фасад и забор в частном жилом домовладении, а также осколками поврежден автомобиль, находящийся во дворе дома.

В селе Новостроевка-Первая, как заявил глава региона, дрон-камикадзе повредил кабину припаркованного грузовика.

"Все оперативные и аварийные службы работают на местах. Информация по разрушениям уточняется", – уточнил Гладков.

Ранее силы ПВО РФ сбили 16 снарядов РСЗО RM-70 Vampire Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Белгородской областью. По данным оборонного ведомства, попытка ВСУ атаковать объекты на территории РФ была пресечена примерно в 17:00 по московскому времени.

