Шесть жилых домовладений повреждены после обстрела ВСУ села в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области попало под обстрел украинских сил. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"Под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. По предварительной информации, пострадавших нет", – написал он.

По его словам, в результате обстрела были повреждены 6 частных жилых домовладений, в которых были выбиты окна, повреждены кровли и заборы. Осколками был посечен один автомобиль, а повреждения линии электропередачи привели к тому, что жители одной из улиц временно остались без света.

Гладков подчеркнул, что все оперативные и аварийные службы уже работают на месте происшествия и пообещал, что обход территории будет продолжен в светлое время суток.

Ранее губернатор сообщил, что семь человек пострадали в результате отраженной атаки Вооруженных сил Украины по Белгороду и Белгородскому району.

До этого Минобороны РФ отчиталось, что над Белгородской областью ПВО уничтожила шесть авиационных управляемых бомб, две ракеты и один беспилотник.