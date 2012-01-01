Очевидцы рассказали об обрушении многоэтажки в Белгороде после обстрела 12 мая

Спасатели извлекли тела 15 погибших из-под обломков многоэтажки в Белгороде, частично обрушившейся после попадания украинской ракеты. Всего за минувшие сутки жертвами обстрелов стали 19 жителей города. Что рассказывают о произошедшем очевидцы и как на это отреагировали в РФ – в материале Москвы 24.

Били по жилым кварталам

Подъезд десятиэтажного дома на улице Щорса в Белгороде обрушился днем 12 мая после очередного обстрела со стороны ВСУ. Около 11:40 (по московскому времени) российские военные сбили над городом два снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ольха" и четыре, выпущенные из РСЗО "Вампир", а также шесть ракет комплекса "Точка-У". Фрагмент одной из последних и попал в жилой дом, сообщили в Минобороны.

На Щорса прибыли экстренные службы и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, а разгребать завалы помогали десятки горожан и волонтеров. Всех жильцов дома эвакуировали, при этом угроза его обрушения сохраняется, сообщила министр строительства региона Оксана Козлитина. Утром 13 мая спасательные работы были завершены. Во время их проведения рядом дежурили волонтеры, которые раздавали еду и воду, а всего, по данным властей, всю ночь завалы разбирали 100 человек, также использовалась тяжелая техника.

На данный момент известно об извлечении из-под обломков тел 15 погибших. Среди них, предварительно, двое детей, уточнила в своем телеграм-канале уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Еще 17 человек удалось найти живыми. Кроме того, после повторного обрушения дома пострадали трое спасателей. Глава региона и исполняющий обязанности министра МЧС Александр Куренков доложил о случившемся Владимиру Путину, после чего российский лидер дал необходимые поручения, рассказал и. о. пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков.

Откликнулась и Москва: Сергей Собянин заявил, что столичные врачи окажут всю необходимую помощь белгородским коллегам.

В свою очередь, Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте, сообщили в ведомстве.

Всего, по словам Вячеслава Гладкова, после обстрелов Белгорода со стороны ВСУ 12 мая погибли 19 человек. Помимо тех, кого нашли под обломками дома на Щорса, троих мирных жителей не стало во время вечерних прилетов по городу, еще одна женщина скончалась в больнице после того, как получила ранения сутками ранее.



Вячеслав Гладков губернатор Белгородской области 19 человек – это те потери, которые мы вместе с вами понесли за вчерашний день среди мирных жителей, невиновных жителей, которых убил киевский режим. Их имена всегда будут в нашей памяти. Мы будем стараться помочь всем родственникам, хотя точно понимаю, что ни слова утешения, ни любое действие не смогут восполнить утрату близкого человека.

Кроме того, пострадали в результате действий ВСУ 27 человек: десяти из них помощь оказали амбулаторно и уже отпустили домой, еще шестерых решили перевезти в федеральные клиники, в том числе полуторамесячного ребенка вместе с мамой. Еще 11 пострадавших остаются в местных больницах и получают все необходимое лечение, рассказал Гладков.

"В первую очередь кинулись помогать"

Житель пострадавшего дома на Щорса Александр рассказал телеграм-каналу Shot о первых минутах после начавшегося обстрела со стороны ВСУ.

"Сработала сирена, зашли в подъезд, <...> начались прилеты. Сначала хлопки были вдалеке где-то, потом ближе, ближе, два сильных хлопка было, и у нас в подъезде полетели стекла", – вспомнил он.



Александр житель пострадавшего дома после обстрела ВСУ в Белгороде Через несколько минут ветер разогнал дым, гарь и увидели, что соседний подъезд обрушен. В первую очередь кинулись помогать людям растаскивать машины, чтобы техника спасательная могла подъехать.

Жительница дома Валерия в разговоре с "КП-Белгород" вспомнила, что в момент атаки укрывалась от ракет с семьей в коридоре.

"Сначала подумали, что ничего особо страшного не будет. Надеялись, что упадет где-то далеко. Но прилетело именно в наш дом, пол затрясся. Ощущение, которое сложно объяснить и не дай бог никому почувствовать. Казалось, что сейчас все развалится. Очень страшно. Мы сразу оделись, выбежали во двор и увидели вот эту картину с обрушенным подъездом. Без слез на такое, конечно, не взглянешь", – сказала Валерия.

В момент обрушения один из пострадавших был на первом этаже: пожилого мужчину зажало плитами, но он оставался в сознании. Почти все время до момента спасения с ним общалась его дочь, которая прибежала на место сразу после взрыва и узнала голос отца под обломками. Несмотря на все риски, спасатели пробили дверь из соседней квартиры и вытащили мужчину, а один из участников операции в беседе с Shot уточнил, что для начала вколол пострадавшему обезболивающее.

"Там плита была такая небольшая, из пластика или металла, так и не понял. Попросил у спасателей монтировку – ею эту плиту чуть-чуть поджал, и он понял, что может двигать ногами. Потом спасатели передали стропу, ее я перекинул через подмышки, после чего ее натянули. Затем я отползал назад, а он постепенно полз вперед", – рассказал мужчина.

Координатор молодежного крыла белгородского Народного фронта Илья Долженков, который тоже принимал участие в разборе завалов, рассказал RT, что работы приходилось прерывать из-за сирены ракетной опасности.





Илья Долженков координатор молодежного крыла белгородского Народного фронта Люди кричали из-под завалов: "Мы здесь, помогите нам!"

"При нас спасатели вытащили молодого парня. Он был в шоковом состоянии, ничего не говорил. У него, видимо, была травма позвоночника. Сразу положили его на носилки. Потом вытащили женщину, но она была мертва", – вспомнил Долженков.

Кроме того, спасатели и неравнодушные жители помогали вытаскивать не только людей, но и домашних животных. Тех питомцев, которые уцелели при взрыве и обрушении подъезда, уже передали волонтерам и в ветеринарные клиники, где они будут ждать хозяев, сообщили СМИ.

"Детей, женщин, стариков убивают западным оружием"

Теракт в Белгороде стал еще одним кровавым звеном в цепочке преступлений киевского режима, написала в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.





Мария Захарова официальный представитель МИД РФ Прицельный обстрел мирных жителей, гражданской инфраструктуры, жилых домов, больниц, школ, социальных объектов стал почерком преступной группировки Зеленского, за которой стоят западные спонсоры.

В постпредстве России при ОБСЕ заявили, что киевский режим атаковал Белгород при помощи оружия, поставленного странами НАТО. Там потребовали от руководства организации жестко осудить преступления ВСУ и обратили внимание, что нет места двойным стандартам в ситуациях, когда есть очевидное и жестокое нарушение международного гуманитарного права.

Посол РФ в США Анатолий Антонов в беседе с журналистами отметил, что отсутствие реакции официальных лиц в Вашингтоне на события в Белгороде "весьма красноречиво". Не заметили атаку на мирный город и местные "независимые СМИ", обратил внимание дипломат.

"Подчеркну: детей, женщин, стариков убивают западным оружием. Некие обещания Киева не использовать по целям в нашей стране полученные из Америки вооружения и гроша ломаного не стоят", – сказал Антонов.





Анатолий Антонов посол РФ в США Вывод напрашивается один. Российским вооруженным силам необходимо наращивать боевые действия. Отодвигать военную угрозу от рубежей Российской Федерации. Никакие компромиссы, когда речь идет о нашей национальной безопасности, неприемлемы.

При этом атаку на Белгород осудил Папа Римский Франциск, утверждает председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов. По его словам, понтифик сообщил об этом в личной беседе. В свою очередь, реакции США, Евросоюза, ООН и других международных организаций на момент публикации не было.