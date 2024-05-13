Спасательные работы на месте обрушения дома в Белгороде завершены

Фото: МЧС России

Спасатели завершили работы на месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде после обстрела ВСУ. Об этом сообщает МЧС РФ в телеграм-канале.

"Удалось спасти 17 человек. К сожалению, 15 человек были извлечены из-под завалов погибшими", – указано в сообщении.

Подъезд жилого 10-этажного дома обрушился в Белгороде днем 12 мая из-за атаки со стороны ВСУ. СМИ сообщали, что украинские силы могли выпустить ракету по городу из района Казачьей Лопани в Харьковской области.

Минобороны РФ заявило, что дом был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет комплекса "Точка-У".

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и исполняющий обязанности главы МЧС РФ Александр Куренков доложили Владимиру Путину по ситуации с обрушением подъезда. Президент отдал все необходимые поручения.

