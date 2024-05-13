Юрист Груздев: наказание за сокрытие номеров автомобилей будет ужесточено

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Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила предложение МВД России об ужесточении наказания за сокрытие государственных номеров автомобилей, рассказали ТАСС в Ассоциации юристов России.

В качестве основной цели данного законопроекта выделяется повышение эффективности борьбы с использованием устройств, создающих помехи для идентификации номеров машин.

Председатель правления ассоциации Владимир Груздев рассказал, что в настоящий момент водитель, использующий подобные устройства, получит за это нарушение штраф до 5 тысяч рублей. Его также могут лишить прав на срок от одного до трех месяцев.

"Подготовленный проект поправок к КоАП выделяет данное правонарушение в специальный состав и устанавливает административное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от 1 до 1,5 года с конфискацией устройств", – уточнил Груздев.

Он также отметил, что подобное наказание в дальнейшем может применяться и в случае повторного передвижения на автомобиле без государственных знаков.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Яна Лантратова предложила легализовать продажи красивых автономеров. По ее словам, так власти смогут избавиться от черного рынка и пополнить бюджет страны. Предположительно после начала проведения аукционов в стране только за первый год доходы могут составить около 35 миллиардов рублей.