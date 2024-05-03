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03 мая, 12:44

Политика

В Госдуму внесли проект об отмене штрафов за тонировку передних боковых стекол

Фото: depositphotos/motortion

В Госдуму внесли законопроект об отмене штрафов за тонировку передних боковых стекол, если их светопропускная способность составляет не менее 50% от установленного техрегламентом показателя. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат от партии ЛДПР Ярослав Нилов.

Из пояснительной записки к документу следует, что штрафы за тонировку стекол вызывают много споров среди водителей, а во время проверки авто сотрудники ГИБДД могут злоупотреблять служебным положением.

В то же время тонировка защищает от прямых солнечных лучей, которые негативно сказываются на зрении водителей. Ее преимущество также заключается в том, что она снижает температуру нагрева салона. Кроме того, благодаря отсутствию тонировки сотрудники ГИБДД могут заметить водителей, которым требуется помощь психологов или медиков, следует из документа.

В свою очередь, автоюрист и автоэксперт Дмитрий Славнов заявил, что ставить в один ряд степень нагрева салона и безопасность неразумно, сообщает телеканал "360". Он согласился с тем, что отсутствие тонировки повышает уровень безопасности на дорогах в темное время суток, поскольку ее наличие снижает видимость для самого водителя.

"Пленки бывают разные: одна нам даст затемнение, другая – чуть притемнит, но зачем она тогда вообще нужна? Надо смотреть, что такое эти 50% и как это сказывается на водителе", – отметил он.

Славнов, будучи водителем, уточнил, что не заметил разницы в нагреве салона с тонировкой и без нее. Он также предположил, что если тонировку разрешат, то он не будет прибегать к такой мере.

Ранее с инициативой об отмене штрафов за тонировку передних боковых стекол выступили депутаты КПРФ. Они сочли возможным отменить тонировку на передних боковых стеклах при условии сохранения запрета на затемнение лобового стекла авто.

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