11:50Транспорт
В ГД внесут инициативу об отмене транспортного налога для ряда граждан
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Депутаты Госдумы предложили освободить некоторых граждан от уплаты транспортного налога, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на парламентария от фракции ЛДПР Ярослава Нилова.
Освободить от налога предлагается граждан с тремя и более несовершеннолетними детьми, а также единственных родителей одного несовершеннолетнего ребенка.
Кроме того, как уточняется в пояснительной записке, право получить освобождение от уплаты транспортного налога распространяется на тех граждан, которые владеют автомобилями мощностью до 150 лошадиных сил.
"Транспортный налог регулярно, ощутимо и предсказуемо пополняет государственную казну. При этом ряду категорий граждан полагаются определенные налоговые льготы, но их перечень в федеральном масштабе явно недостаточен", – подчеркнул Нилов.
Ранее Федеральная налоговая служба опубликовала перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь. В список вошли 449 автомобилей, из которых 174 – дороже 15 миллионов рублей.
В их числе оказались Audi A8 в различных модификациях, Bentley Continental, Aston Martin Vantage, BMW X6, X7, M8 и прочие, Ferrari Spider и California, Jeep Grand Cherokee, Lamborghini Huracan, Maserati Ghibli S, а также другие элитные иномарки.
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