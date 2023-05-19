В ГД внесут инициативу об отмене транспортного налога для ряда граждан

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутаты Госдумы предложили освободить некоторых граждан от уплаты транспортного налога, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на парламентария от фракции ЛДПР Ярослава Нилова.

Освободить от налога предлагается граждан с тремя и более несовершеннолетними детьми, а также единственных родителей одного несовершеннолетнего ребенка.

Кроме того, как уточняется в пояснительной записке, право получить освобождение от уплаты транспортного налога распространяется на тех граждан, которые владеют автомобилями мощностью до 150 лошадиных сил.

"Транспортный налог регулярно, ощутимо и предсказуемо пополняет государственную казну. При этом ряду категорий граждан полагаются определенные налоговые льготы, но их перечень в федеральном масштабе явно недостаточен", – подчеркнул Нилов.

Ранее Федеральная налоговая служба опубликовала перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь. В список вошли 449 автомобилей, из которых 174 – дороже 15 миллионов рублей.

В их числе оказались Audi A8 в различных модификациях, Bentley Continental, Aston Martin Vantage, BMW X6, X7, M8 и прочие, Ferrari Spider и California, Jeep Grand Cherokee, Lamborghini Huracan, Maserati Ghibli S, а также другие элитные иномарки.