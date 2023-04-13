ФНС опубликовала перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь

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Федеральная налоговая служба обнародовала перечень автомобилей дороже 10 миллионов рублей, которые подлежат повышенному транспортному налогу. Документ опубликован на сайте Минпромторга.

"Для расчета налога <...> применяется коэффициент 3 в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 10 до 15 миллионов рублей включительно, с года выпуска которых прошло не более 10 лет, а также в отношении легковых автомобилей <...> от 15 миллионов рублей, выпущенных не более 20 лет назад", – объяснили в пресс-службе ФНС.

В список вошли 449 автомобилей, из которых 174 – дороже 15 миллионов рублей. В их числе оказались Audi A8 в различных модификациях, Bentley Continental, Aston Martin Vantage, BMW X6, X7, M8 и прочие, Ferrari Spider и California, Jeep Grand Cherokee, Lamborghini Huracan, Maserati Ghibli S, а также другие элитные иномарки.

В марте прошлого года в РФ приняли закон, который повышает стоимость автомобилей, облагаемых так называемым налогом на роскошь, до 10 миллионов рублей. До этого планка стоимости таких машин начиналась от 3 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в РФ на 10% подорожали автомобили иностранных марок, ввозимые из-за рубежа. Как объясняют представители авторынка, это связано с резким падением курса рубля.

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