Совфед одобрил закон, выводящий автомобили дешевле 10 млн руб из-под налога на роскошь

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Совфед одобрил закон, повышающий цену автомобилей, с которой они облагаются повышенным транспортным налогом (налогом на роскошь), до 10 миллионов рублей. Норма заработает с 2022 года.
В настоящий момент стоимость автомобилей, облагающихся данным налогом, начинается от 3 миллионов рублей. Планка была установлена в 2014 году. За это время, по данным Автостата, средняя цена автомобиля в России увеличилась более чем на 80%.
Согласно действующему законодательству, владельцы автомобилей стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей и возрастом не более трех лет должны платить транспортный налог с коэффициентом 1,1. Гражданам, чьи машины стоят от 5 до 10 миллионов рублей (возрастом до 5 лет), нужно платить двойной налог. Тройным налогом облагаются модели по цене 10–15 миллионов рублей и возрастом не более 10 лет, а также модели ценой свыше 15 миллионов рублей и не старше 20 лет.
Новый закон убирает коэффициенты 1,1 и 2, в соответствии с чем со всех машин стоимостью до 10 миллионов рублей налог будет уплачиваться по обычной ставке. Тройной налог при этом продолжает распространяться на ту же категорию автомобилей.
Перечень транспортных средств, подпадающих под налог на роскошь, ежегодно обновляется Минпромторгом. По новым нормам дата его публикации на официальном сайте министерства переносится с 1 на 31 марта.
Повысить планку налога на роскошь для автомобилей до 10 миллионов рублей предложило правительство РФ. По мнению премьер-министра Михаила Мишустина, это существенно снизит число граждан, которым придется платить повышенный транспортный налог.
ГД приняла закон о повышении планки налога на роскошь для автомобилей до 10 млн рублей
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