Серийное производство "Москвич 6" запланировано на июль-август этого года

Фото: Агентство ''Москва''/Александр Авилов

Серийное производство автомобилей "Москвич 6" планируется начать в июле-августе этого года. Об этом РИА Новости сообщил гендиректор завода "Москвич" Дмитрий Пронин.

При этом старт продаж, по его словам, запланирован на сентябрь 2023 года. Также ожидается, что, помимо "Москвич 6", на конвейер встанет еще один среднеразмерный кроссовер, добавил Пронин.

В данный момент в линейке бренда две модели: кроссовер "Москвич 3" стоимостью от 1,97 миллиона рублей и электромобиль "Москвич 3е" – от 3,5 миллиона рублей.

Продажи электромобилей "Москвич 3е" и кроссоверов "Москвич 3" стартовали в России 3 марта. Приобрести автомобили можно в 52 точках дилерских продаж в 23 российских регионах.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что таксопарки и каршеринг столицы получат 2 тысячи электромобилей "Москвич 3e". Об этом он заявил в рамках подписания соглашения между Московским автозаводом "Москвич" и ООО "Флот", которое является подразделением компании "Яндекс".

Лифтбэк "Москвич 6" появится в продаже в сентябре

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