Названы города с самым дорогим техобслуживанием кроссовера "Москвич 3"

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Стоимость нулевого и первого технического обслуживания автомобиля "Москвич 3" в Москве составляет 11,4 тысячи рублей. О различиях в стоимости техобслуживания кроссовера в разных городах России сообщает "Газета.ру".

Как сообщили официальные дилеры, стоимости ТО-0 и ТО-1 отличаются друг от друга в зависимости от регионов. Так, в Воронеже нулевое техобслуживаание автомобиля оценивается в 6,2 тысячи рублей, что на 46% меньше столичной цены. При этом первое техобслуживание обойдется воронежцам в 9,7 тысячи рублей, что на 15% дешевле, чем в Москве.

Дилеры отметили, что в Кемерове за обслуживание попросят точно такую же сумму, как и в Воронеже, однако если человек пригонит машину на ТО-1, то ему придется отдать уже 10,3 тысячи рублей, и 9,7 тысячи рублей – если автомобиль оснащен вариатором. В Самаре нулевое ТО "Москвича 3" обойдется в 9,1 тысячи рублей, что на 20% дешевле столичного обслуживания, а первое ТО – от 12 до 14 тысяч рублей.

Как отметил специалист дилерского центра в Санкт-Петербурге, ТО-1 в северной столице обойдется в 12–15 тысяч рублей. В Краснодаре сообщили, что ТО-0 и ТО-1 стоят одинаково – 11,4 тысячи рублей.

ТО-0 для "Москвича 3" предусмотрено при достижении 3 тысяч километров пробега или по истечении трех месяцев, ТО-1 – через 10 тысяч километров пробега или год эксплуатации.

Ранее автомобильный завод "Москвич" заявлял, что в 2023 году планирует выпустить новые модели в кузове седан и кроссовер. Они пообещали, что скоро анонсируют внешний вид автомобилей.

До этого директор ПАО "КамАЗ" Сергей Когогин рассказал, что в 2023 году завод планирует выпустить две новые модели в сегменте SUV и седан. Он добавил, что стоит ожидать одну модель в конце года, а во втором полугодии в свет выйдут еще две модели.



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