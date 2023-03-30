Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Автомобильный завод "Москвич" в этом году планирует выпустить новые модели в кузове седан и кроссовер. Об этом они сообщили в своем телеграм-канале.

"Скоро мы покажем, как они будут выглядеть", – добавили представители компании.

Ранее директор ПАО "КамАЗ" Сергей Когогин заявлял, что в 2023 году завод планирует выпустить две новые модели в сегменте SUV и седан. Он добавил, что стоит ожидать одну модель в конце года, а во втором полугодии в свет выйдут еще две модели. Предприятия планируют наладить совместный выпуск пяти машин: четырех кроссоверов и одного седана.

До этого пресс-служба завода опровергла информацию об отзыве всех проданных автомобилей. В СМИ сообщали, что "Москвич" отозвал 86 проданных автомобилей из-за проблем с русификацией софта. В пресс-службе подчеркнули, что речь идет только о сервисной кампании, которая предполагала плановое обновление софта кроссовера "Москвич 3" для корректной русификации мультимедийной системы.



Завод "Москвич" выпустит седан и кроссовер в 2023 году

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