"Москвич" планирует выпустить две новые модели в конце 2023 года

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Автомобильный завод "Москвич" в конце 2023 года планирует выпустить две новые модели машин в сегменте SUV и седан. Об этом сообщил директор ПАО "КамАЗ" Сергей Когогин.

"В конце года (новая модель. – Прим. ред.). Второе полугодие – четвертый квартал, еще две модели. Это по размеру чуть больше машина. Будет SUV и седан", – сообщил Когогин ТАСС.

"КамАЗ" является технологическим партнером "Москвича". Ранее сообщалось, что предприятия планируют наладить совместный выпуск пяти моделей авто: четырех кроссоверов и одного седана.

До этого в столичные дилерские центры поступили первые электромобили "Москвич 3е". Стартовая стоимость авто составила 3,5 миллиона рублей. Для покупки москвичам доступны машины красного, белого, голубого, серого и черного цветов.



Завод "Москвич" планирует расширить дилерскую сеть в РФ

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