12:50Транспорт
Первые электромобили "Москвич 3е" поступили в дилерские центры Москвы
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Первые электромобили "Москвич 3е" поступили в салоны дилерской сети "Авилон". Об этом сообщил директор бренда "Авилон Москвич" Александр Савельев.
"Первые электрические модели "Москвич 3е" уже поступили в официальные дилерские центры "Авилон Москвич" и доступны для покупки. Стоимость автомобиля составляет 3 миллиона 500 тысяч рублей", – приводит его слова Агентство "Москва".
Для покупки москвичам доступны машины красного, белого, голубого, серого и черного цветов.
Савельев сообщил, что несколько доставленных в центр автомобилей уже продали. Еще часть сделок находится на стадии завершения.
Ранее автомобили "Москвич 3е" поставили в дилерский центр "Рольф Химки". Автомобили завезли в центр во второй половине января. Сообщалось, что продажи транспортных средств планируют начать как можно быстрее.
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