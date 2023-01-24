Первые автомобили "Москвич 3" поступили в Санкт-Петербург

Фото: TACC/Антон Новодережкин

Первые автомобили "Москвич 3" поступили в петербургский автоцентр "Петровский Руставели", сообщает ТАСС.

В дилерском центре доступны автомобили в белом, красном и черном цветах с бензиновым двигателем, оснащенные механической коробкой передач и вариатором. Машины еще в двух цветах появятся в ближайшее время. Всего в автосалон поступили 10 автомобилей этой марки.

Электромобили должны прийти в автоцентр в течение ближайших двух недель. В планах ГК "Петровский" продать в Петербурге до 700 автомобилей "Москвич" в 2023 году.

По словам директора по маркетингу и IT-группы компаний "Петровский" Сергея Новосельского, стоимость транспортного средства абсолютно соответствует его оснащению и дизайну.

"Учитывая спрос и заинтересованность покупателей в данной модели, мы уверены, что первая партия будет распродана до конца месяца. Что касается электромобилей, то, по нашим расчетам, при наличии государственной субсидии они могут занять до 20% продаж модели "Москвич 3", – заявил он.

Ранее телеканалу Москва 24 вручили подаренный Сергеем Собяниным брендированный автомобиль "Москвич 3". Машину, которая одна из первых сошла с конвейера столичного завода, передали съемочной группе.

Директор по маркетингу дилерского центра "Петровский" Сергей Новосельский рассказал, что отечественные автомобили поступят в продажу в январе 2023 года.

При этом он отметил, что первые машины уже получены, поэтому посетители могут прийти и посмотреть на них. Стоимость "Москвича" с двигателем внутреннего сгорания составляет 1,97 миллиона рублей, с электрическим – 3,5 миллиона рублей. Производитель установил одинаковые цены для всех дилеров.



Машины "Москвич" начали поступать в дилерские центры столицы

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