Продажи автомобилей "Москвич" начнутся в январе 2023 года

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Автомобили "Москвич" поступят в продажу в январе 2023 года, сообщил директор по маркетингу дилерского центра "Петровский" Сергей Новосельский.

По его словам, старт продаж анонсирован, он начнется в январе. Уже получены первые автомобили, и посетители могут прийти, чтобы посмотреть на них и послушать про их характеристики.

"Поскольку мы являемся дилером Renault, то мы переходим к стандартам "Москвича", – цитирует его Агенство "Москва".

Розничная цена автомобиля "Москвич" на бензиновом двигателе составит 1 970 000 рублей, а на электрическом – 3 500 000 рублей. Цвета будут представлены все.

Ранее заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что электромобили "Москвич" могут поступить в продажу в понедельник, 26 декабря. Он назвал отечественную машину достойной.

Автомобили "Москвич" могут поступить в продажу 26 декабря

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