Электроавтомобили "Москвич" могут поступить в продажу 26 декабря

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Электромобили "Москвич" могут поступить в продажу в понедельник, 26 декабря. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, чьи слова приводит ТАСС.

Он назвал отечественную машину достойной.

Ликсутов отметил, что на презентации была показана только машина с двигателем внутреннего сгорания.

Ранее заммэра рассказал о планах по покупке "Москвича". По его словам, он намерен приобрести автомобиль для личного пользования. При этом он напомнил, что пока выбор цветов не слишком большой. В частности, для покупателей доступны красный и белый цвета.



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