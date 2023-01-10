Цены на автомобили в России с начала года остались на прежнем уровне

Фото: Москва 24/Станислав Яковлев

Цены на автомобили в России с начала 2023 года остались на прежнем уровне. Об этом сообщает газета "Коммерсант".

По словам руководителя дилерского направления Fresh Auto Дениса Решетникова, на 9 января цены на транспортные средства, которые поставляются в РФ, не изменились.

Он уточнил, что на ряд моделей Chery в январе продолжает действовать прайс-лист, сформированный еще 30 декабря 2022 года. Согласно прайс-листу Haval, изменился размер скидки. Например, модель Dargo с учетом выгоды в 150 тысяч рублей осталась в прошлогодней ценовой категории.

"У других китайских брендов цены по сравнению с 29 декабря менялись разнонаправленно. Например, цены на Changan Uni-K выросли в пределах 3,6%, а другие модели, наоборот, подешевели", – сообщает издание.

Специалист аналитического агентства "Автостат" Сергей Удалов заметил, что практика управления размером скидки ранее применялась на рынке у корейских марок автомобилей – это помогает быстро реагировать на изменения спроса и предложения.

Директор розничных продаж "Авилона" Ренат Тюктеев рассказал, что рекомендованные розничные цены в текущем году не изменились относительно декабря 2022 года, несмотря на то что курс юаня к рублю растет уже в течение двух месяцев. Однако цены на автомобили 2023 года выпуска еще не известны.

"Итоговый прайс будет зависеть от ряда факторов – курса валют, расходов на логистику, требований правительства РФ к растаможке импортных автомобилей. Машины, которые собираются в России, подорожают в пределах инфляции. На мой взгляд, возможен рост на 5–10% минимум", – отметил Денис Решетников.

В начале 2022 года автомобили нового модельного года выпуска были дороже предыдущего на 3–4%. Цены обновлялись, даже если они были изменены месяцем ранее. "АвтоВАЗ" не был исключением. На данный момент автомобили Lada остались в прежней ценовой категории, кроме этого, цены не обновлялись и в декабре.

Тюктеев добавил, что в праздничные дни спрос на покупку автомобилей был равномерным. Он отметил, что китайские машины продавались активнее. А по словам Решетникова, автосалоны Fresh Auto с 1 по 9 января посещали на 13% больше, основной пик пришелся на 2 января.

Ранее сообщалось, что подержанные машины в России в 2022 году подорожали более чем на треть. В 2022 году легковой автомобиль на российском рынке в среднем стоил 1,325 миллиона рублей. В декабре 2021 года этот показатель находился на уровне 970 тысяч рублей.

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