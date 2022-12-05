Эксперт заявил, что в РФ сравнялись цены на премиальные и бюджетные автомобили с пробегом

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Люксовые автомобили с пробегом в РФ сейчас стоят почти столько же, сколько бюджетные подержанные машины. Об этом сообщил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в интервью радио Sputnik.

По его словам, на отечественном вторичном рынке сейчас представлены машины премиум-класса по достаточно небольшим ценам. Это обусловлено стандартной практикой, когда люксовые автомобили дешевеют куда быстрее, чем представители эконом-класса. Помимо этого, считает Хайцеэр, цены на премиальные машины на вторичном рынке упали из-за отсутствия спроса.

Исключением из этого сегмента являются лишь раритетные и коллекционные машины, ведь их стоимость растет как раз благодаря более старшему году выпуска.

Также снижение цен на люксовые машины обусловлено проблемами с обслуживанием и ремонте, заявил Хайцеэр.

"Перед покупкой такой "мечты" нужно сначала соизмерить, сможет ли человек эту машину содержать. Как правило, содержать такой автомобиль дороже по всем показателям – от страхования до запчастей. Любая поломка там стоит в разы дороже", – подчеркнул эксперт.

Ранее Хайцеэр рассказал, как правильно удалять наледь с автомобилей. Он рассказал, что не стоит замерзшее стекло поливать горячей водой, это может стать причиной образования трещин. Специалист рекомендовал воспользоваться обычным феном, чтобы избавиться от обледенения.

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