Названы лучшие способы защитить машину от обледенения

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Автоэксперт Михаил Колодочкин рассказал, как снизить вероятность примерзания отдельных элементов машины, если она попадет под сильный ледяной дождь, сообщает "Вечерняя Москва".

Он подчеркнул, что в сложных случаях никакие меры не спасут автомобиль от обледенения. По этой причине бороться придется уже с последствиями. Так, есть шанс спасти дворник, если предварительно отодвинуть их от стекла с помощью какой-нибудь фанеры или картонки.

При этом специалист заметил, что все зависит от степени ледяного дождя. Если будет лед толщиной 5–10 сантиметров, ничего сделать не получится, а лишь эвакуировать автомобиль в теплое помещение и ждать, когда лед растает.

Также эксперт рекомендует периодически обрабатывать специальными средствами некоторые элементы машины. К примеру, резиновые уплотнители на дверях и на багажнике можно обработать автохимией или губками для чистки обуви, содержащими силикон.

После поездки следует открыть двери и дать машине проветриться, чтобы охладить ее. Благодаря этому в салоне не будет мокрого воздуха, и изнутри ничего не замерзнет.

Если автомобиль все-таки замерз, категорически нельзя поливать его кипятком, так как может треснуть стекло и потрескаться краска. При этом эксперт советует применить горячую грелку, чтобы приоткрыть дверь любым способом. Также можно навалиться на дверь снаружи, попытаться вдавить чуть-чуть внутрь, чтобы обледеневший уплотнитель чуть поддался.

Не советует Колодочкин использовать для очистки ото льда твердые металлические предметы. Для этого он призвал взять щетку или специальный размораживатель. После попадания внутрь автомобиля, его нужно грамотно разогреть.

Систему обогрева надо сразу настроить на стекло, не дожидаясь, пока мотор прогреется, чтобы не было резкого перепада температур.

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