Москвичей предупредили о ледяном дожде утром в понедельник

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве до утра понедельника, 7 ноября, ожидается выпадение осадков в виде ледяного дождя. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по столице.

В ведомстве рекомендовали соблюдать осторожность при управлении автотранспортом.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в понедельник в Москве может пройти небольшой снег, местами мокрый и переходящий в дождь. При этом в последующие дни снега ждать не стоит, поскольку температура будет на 5–6 градусов выше нормы.

Тишковец рассказал, что устойчивый снежный покров в столице образуется с приходом календарной зимы. Эксперт уточнил, что московская зима не будет суровой.



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