В Московском регионе спрогнозировали снег 7 ноября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В столичном регионе в понедельник, 7 ноября, спрогнозировали небольшой снег. В последующие дни на неделе ожидать снега не стоит из-за потепления, поделился глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он напомнил, что москвичам стоит ожидать температуру воздуха на 5–6 градусов выше климатической нормы.

"В понедельник начнутся осадки, местами они будут даже умеренные – снег, мокрый снег, дождь. Снегопада не будет", – цитирует Вильфанда ТАСС.

По словам руководителя Гидрометцентра, начиная со вторника из-за более теплой температуры воздуха осадки будут небольшими и преимущественно в виде дождя. Он поделился, что к пятнице, возможно, осадков в столичном регионе не стоит ожидать. Это связано, считает Вильфанд, с повышающимся атмосферным давлением.

Ранее глава исследовательского учреждения рассказал, что в воскресенье, 6 ноября, москвичам следует быть более бдительными на дорогах, так как из-за погодных условий в этот день появится "техногенная гололедица".

По словам Вильфанда, из-за хорошей интенсивности движения машин, дорога будет нагреваться и снег начнет подтаивать. Кроме того, настоящая гололедица в столицу придет в понедельник, 7 ноября.

Синоптики пообещали москвичам гололедицу в воскресенье

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