Москвичам посоветовали снимать шапку в транспорте, чтобы избежать перегрева

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В холодный период при передвижении на транспорте или входе в помещение следует снимать головные уборы, чтобы не перегреваться, поделился главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

По его словам, в теплой шапке кожа головы будет сильно потеть. Эксперт отметил, что из-за разницы температур на сквозняке достаточно просто переохладиться, что значительно повышает риск заражения гриппом, который куда опаснее стандартных ОРВИ. Помимо этого, пот плохо сказывается на волосах, считает Тяжельников.

Он порекомендовал выбирать шапку из более качественных материалов, чтобы головной убор сохранял тепло и пропускал воздух. Эксперт считает, что в осенний период стоит отдавать предпочтение тонким вязаным шапкам.

"Обычно это вязаный трикотаж в один слой. Для более холодного времени подойдут головные уборы из меха, плотной шерсти или с флисовой подкладкой", – поделился Тяжельников в беседе с Агентством "Москва".

Ранее россиянам рассказали, как правильно в зимний период ухаживать за кожей. От холода лицо подвергается сильному негативному воздействию, поэтому эксперт порекомендовала умываться не водой, а специальными средствами по уходу.

Также она посоветовала не пренебрегать кремами для лица.

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