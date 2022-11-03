Москвичам рассказали, когда начнется настоящая зима

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве настоящая зима наступит, когда появится устойчивый снежный покров, рассказала ведущий специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова. Об этом сообщает радио КП.

"Не так, как у нас сейчас, один день снег полежал и растаял. И нужно, чтобы обязательно температура среднесуточная была отрицательной, чтобы этот снег сохранился", – рассказала синоптик.

По ее словам, на сегодняшний день среднесуточная температура воздуха – менее 5 градусов.

"В последующие дни погоду будет определять западный антициклон. Минимальная температура ночью и в утренние часы практически до 7 ноября включительно будет отрицательная. В дневные часы прогнозируется 1–3 градуса", – добавила синоптик.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что устойчивый снежный покров в столице образуется с приходом календарной зимы. Эксперт уточнил, что московская зима не будет суровой.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов рассказал, что изменение климата сказывается на непредсказуемости погодных явлений. Поэтому зима в России может стать как аномально холодной, так и аномально теплой.



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