До 10 градусов потеплеет в Москве на предстоящей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С середины предстоящей недели в Москве ожидается "температурная вспышка", столбики термометров могут подняться до +10 градусов. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"На настоящий момент средняя температура воздуха первой пентады оказалась более чем на два градуса ниже положенного. Тем не менее, в предстоящую неделю климатический маятник качнется в другую сторону, и жителей региона ждет температурная вспышка, – сказал метеоролог.

По его словам, уже в понедельник воздух в столице прогреется до 1–3 градусов. Пик потепления придется на середину недели: температура воздуха будет достигать 5–10 градусов днем, и 1–6 градусов – ночью. Такая погода сохранится до конца недели, при этом не исключены дожди.

Уже через неделю в Москву вернутся морозы. Арктическое вторжение принесет в российскую столицу метеорологическую зиму.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей о снеге в понедельник. При этом снегопада не будет, речь идет только небольших осадках, переходящих в мокрый снег. В последующие дни снега не ожидается.



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