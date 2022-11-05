Больше 150 катков с искусственным льдом откроют в Москве зимой

Фото: Москва 24/Роман Балаев

153 катка с искусственным льдом будут работать в Москве предстоящей зимой. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"Они (катки. – Прим. ред.) начнут работать в ноябре-декабре во дворах, парках, на природных территориях и городских площадках", – приводятся в сообщении слова заммэра Петра Бирюкова.

Отмечается, что сейчас идут подготовительные работы, заливка льда начнется после установления в городе стабильно низких температур и продлится несколько дней.

На катках помимо раздевалок, туалетов и кафе предусмотрят медпункты и пункты проката инвентаря.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что устойчивый снежный покров в Москве в этом году образуется с наступлением календарной зимы. При этом зима не будет суровой.



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