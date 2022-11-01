Московское метро завершило подготовку к зимнему периоду

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Специалисты Московского метрополитена завершили мероприятия по подготовке метро к холодам. Об этом сообщает телеграм-канал департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Уточняется, что специалисты вернули порядка 5 тысяч дополнительных дверей, чтобы создать барьер от холодного воздуха, перевели кондиционеры в 4 тысяч вагонов на зимний режим, очистили 1,3 тысячи воздушно-тепловых завес.

Также работники метро организовали проверку тепловых систем, так как в период холодов они смогут создать комфортную температуру в вестибюлях.

"Каждый год Московский транспорт проводит масштабную подготовку инфраструктуры к смене сезонов – зиме и лету, чтобы температура для пассажиров оставалась максимально комфортной. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил уделять этому вопросу особое внимание", – поделился заммэра столицы Максим Ликсутов.

Он добавил, что специалисты на протяжении двух месяцев проводили плановую проверку всех систем метро. По словам заммэра, столичным пассажирам будет удобно отправляться в поездки в зимней одежде, так как кондиционеры будут поддерживать температуру на пару градусов ниже.

До этого Ликсутов рассказал, что московский чат-бот Александра теперь может сообщать о времени прибытия автобусов. Заммэра отметил, после проверки функции сервиса, она станет доступной для всех пользователей.

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