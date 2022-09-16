В столичном Дептрансе рассказали, кто чаще всего проезжает зайцем

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Чаще всего зайцем в общественном транспорте проезжают мужчины в возрасте от 18 до 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"Мы составили портрет типичного нарушителя. Самым "забывчивым" оказался мужчина в возрасте от 18 до 29 лет. Чем пассажир старше, тем меньше нарушений", – рассказали в ведомстве.

Там также добавили, что пассажиры в возрасте от 30 до 40 лет нарушают правила в 2 раза реже.

Москвичам напомнили, что максимальная стоимость проезда в общественном транспорте составляет 61 рубль. Штраф за безбилетный проезд обойдется 1 000 или 2 500 рублей за использование чужой социальной карты.

"Средства с оплаты проезда улучшают транспортную систему: на эти деньги мы пополняем и обновляем подвижной состав и остановки, благоустраиваем инфраструктуру, развиваем пассажирские сервисы и внедряем инновации", – объяснили в Дептрансе.

Ранее сообщалось, что с 1 июля до конца года пассажирам московского метро начали возвращать 10 рублей в виде кешбэка за каждую поездку, оплаченную картой "Мир" через сервис Face Pay.

Для получения кешбэка национальная карта должна быть зарегистрирована в программе лояльности платежной системы на сайте privetmir.ru или в мобильном приложении "Привет, Мир!".

