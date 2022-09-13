Владельцы "Тройки" смогут проверить баланс карты в приложении "Город"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В мобильном приложении "Город" для держателей транспортной карты "Тройка" появилось несколько новых полезных функций. Среди возможностей сервиса – отображение баланса карты, смешанная оплата купонов и сертификатов, а также привязка банковской карты в приложении.

Для того чтобы проверить баланс своей "Тройки" прямо с телефона, нужно запустить приложение: на главном экране в разделе "Мои карты" будет отображаться остаток на карте.

Для покупки по смешанной оплате нужно перейти в раздел "Магазин" приложения "Город" и выбрать понравившийся купон или сертификат. Далее нажать на желтую кнопку с ценой, а затем – с помощью бегунка определить сумму, которую нужно компенсировать бонусами.

Мобильное приложение "Город" – официальная программа лояльности на базе "Тройки", в которой участвуют уже более двух миллионов человек. Чтобы начать ею пользоваться, необходимо установить приложение на свой телефон, зарегистрироваться и привязать к аккаунту транспортную карту.