Владельцы "Тройки" получат кешбэк за покупки в любимых магазинах

Фото: depositphotos/Amaviael

Мобильное приложение "Город" запустило сервис по начислению кешбэка за покупку товаров повседневного спроса популярных брендов. Предложение будет действовать для всех владельцев транспортной карты "Тройка", зарегистрированных в приложении.

Новая опция даст возможность пользователям "Города" получать кешбэк бонусами до 30% от стоимости отдельных товаров в любых магазинах. Для этого нужно совершить покупку и отсканировать чек с помощью мобильного приложения. При наличии в чеке товаров, участвующих в акции, бонусы начисляются автоматически.

"Запуская товарный кешбэк в "Городе", мы предлагаем пользователям моментальное начисление и удобное списание бонусов (1 бонус = 1 рубль) с выгодой до 90% на услуги партнеров. Полученные бонусы можно обменять на оплату мобильной связи, такси, каршеринг, доставку продуктов, подписку на онлайн-кинотеатры и многое другое", – рассказал руководитель приложения Никита Нечаев.

Мобильное приложение "Город" – официальная бонусная программа на базе транспортной карты "Тройка", в которой зарегистрированы уже более двух миллионов человек. Приложение создано с целью объединить городские и коммерческие сервисы в едином цифровом пространстве для повышения качества жизни горожан. Все участники программы могут получать бонусы при совершении покупок у партнеров, обменивать их на скидки и использовать при пополнении карты "Тройка". Для участия необходимо установить на свой телефон приложение "Город" и зарегистрироваться в нем.

Ранее пользователи приложения рассказали, как относятся к здоровому образу жизни. Среди более чем четырех тысяч москвичей 52% имеют вредные привычки (из них 60% мужчин от 31 до 45 лет против 40% женщин). При этом 60% отчасти придерживаются правильного питания, 21% не питаются правильно вовсе и 18% выбирают полезные продукты.