Владельцы "Тройки" получат кешбэк за покупки в любимых магазинах

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Мобильное приложение "Город" запустило сервис по начислению кешбэка за покупку товаров повседневного спроса популярных брендов. Предложение будет действовать для всех владельцев транспортной карты "Тройка", зарегистрированных в приложении.
Новая опция даст возможность пользователям "Города" получать кешбэк бонусами до 30% от стоимости отдельных товаров в любых магазинах. Для этого нужно совершить покупку и отсканировать чек с помощью мобильного приложения. При наличии в чеке товаров, участвующих в акции, бонусы начисляются автоматически.
"Запуская товарный кешбэк в "Городе", мы предлагаем пользователям моментальное начисление и удобное списание бонусов (1 бонус = 1 рубль) с выгодой до 90% на услуги партнеров. Полученные бонусы можно обменять на оплату мобильной связи, такси, каршеринг, доставку продуктов, подписку на онлайн-кинотеатры и многое другое", – рассказал руководитель приложения Никита Нечаев.
Ранее пользователи приложения рассказали, как относятся к здоровому образу жизни. Среди более чем четырех тысяч москвичей 52% имеют вредные привычки (из них 60% мужчин от 31 до 45 лет против 40% женщин). При этом 60% отчасти придерживаются правильного питания, 21% не питаются правильно вовсе и 18% выбирают полезные продукты.
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