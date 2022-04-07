Москвичи рассказали, как относятся к здоровому образу жизни

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Среди более чем четырех тысяч москвичей 52% имеют вредные привычки (из них 60% мужчин от 31 до 45 лет против 40% женщин). При этом 60% отчасти придерживаются правильного питания, 21% не питаются правильно вовсе и 18% выбирают полезные продукты. Такие данные приводит мобильное приложение "Город", которое провело опрос среди держателей карты "Тройка" в преддверии Всемирного дня здоровья 7 апреля.

Около 52% москвичей частично считают свое здоровье крепким, 27% респондентов считают себя полностью здоровыми и 21% не смогли назвать свое самочувствие хорошим. Также 90% опрошенных согласились с выражением "в здоровом теле – здоровый дух".

По словам аналитиков, 57% респондентов ведут здоровый образ жизни частично, 28% москвичей полностью соблюдают его и 15% опрошенных не придерживаются вовсе.

Кроме того, по данным опроса, большинство совсем не занимаются спортом, 30% занимаются физическими упражнениями 1–3 раза в неделю, 13% опрошенных уделяют физическому здоровью более четырех дней в неделю, а 12% посещают спортзал несколько раз в месяц.

Мобильное приложение "Город" – официальная бонусная программа для держателей "Тройки" на территории Москвы и Московской области, в которой зарегистрированы уже около двух миллионов человек. Все участники программы могут получать бонусы при совершении покупок у партнеров, обменивать их на скидки и использовать при пополнении проездного билета "Кошелек" карты "Тройка". Для участия необходимо установить на свой телефон приложение "Город" и зарегистрироваться в нем.