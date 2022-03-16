Карта "Тройка" заработала по всей Московской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Оплатить проезд транспортной картой "Тройка" теперь можно по всей Московской области, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

Карту принимают более 9 тысяч автобусов, из них 5 тысяч – коммерческие перевозчики, подключенные к системе "СберТройка".

Благодаря "Тройке" пассажиры получают доступ к системе лояльности: чем больше совершено поездок за 30 дней, тем больше можно сэкономить. После каждой десятой поездки скидка увеличивается на 7%, а с 51-й поездки максимальная скидка составляет 35%.

В России до конца 2022 года планируют увеличить число регионов, где можно будет оплатить проезд картой "Тройка". Ожидается, что в число новых участников программы войдут Воронеж, Пермь, Орел, Ростов и Республика Ингушетия. На данный момент единая билетная система действует в 14 регионах и городах.

По информации Дептранса, благодаря "Тройке" регионы могут цифровизировать транспорт, анализировать востребованность маршрутов, контролировать способы оплаты и выручку и создать свои тарифы.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что применение единой карты "Тройка" становится удобным для россиян, поскольку помогает экономить в путешествиях. Кроме того, сама инициатива соответствует транспортной стратегии страны до 2030 года.

