Приложение "Моя Тройка" планируют запустить в регионах России

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Приложение "Моя Тройка" планируют запустить в разных городах России, говорится в сообщении Дептранса в телеграм-канале.

"Мы запустили приложение "Моя Тройка" в регионах. Сейчас оно уже работает в Туле, но скоро появится и в других городах РФ", – говорится в сообщении.

Отмечается, что за четыре месяца тестового режима свыше двух тысяч жителей Тулы пополнили баланс транспортной карты с помощью нового приложения.

В Дептрансе уточнили, что с помощью приложения пассажиры могут пополнять баланс транспортной карты "Тройка", подключать автопополнение, находить места, где пополнить карту, проверять баланс проездного, привязывать банковские карты и просматривать историю операций, которые были проведены с помощью "Тройки".

"В рамках заседаний Госсовета по транспорту под председательством президента РФ была обозначена задача – создание сквозных цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок", – приводятся в сообщении слова заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Он отметил, что уже этой весной пассажиры смогут скачать на смартфон приложение "Моя Тройка".

Ранее сообщалось, что более чем в четырех тысячах автобусов и маршруток Подмосковья стала доступна оплата проезда по карте "Тройка".

В салонах автобусов установили для этого специальные терминалы, а также разместили информационные стикеры, уведомляющие о новом способе оплаты. В других видах транспорта оплату "Тройкой" можно произвести через мобильные терминалы. Ликсутов отмечал, что в планах запустить билетную систему на 9 тысячах подмосковных транспортных средств.

