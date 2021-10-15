Картой "Тройка" можно будет пользоваться в Сосновом Бору Ленинградской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Транспортную карту "Тройка" запустят в Сосновом Бору Ленинградской области. Соответствующее соглашение подписали РНИЦ по Ленинградской области, ООО "Датапакс" и ООО "СберТройка".
Уже в октябре пассажиры смогут оплатить проезд в общественном транспорте банковскими картами, "Тройкой" и льготными проездными. Как рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, в будущем "Тройку" запустят на всей территории Ленинградской области.
"Новый сервис позволит пассажирам быстро, удобно и безопасно оплачивать проезд с помощью бесконтактных карт, объединив поездки как внутри региона, так и за его пределами, и предоставит множество возможностей, которые уже используются в других регионах присутствия билетной системы на базе карты "Тройка", – отметил Ликсутов.
Ранее "Тройку" начали использовать в Тульской области. На сегодняшний день по "Тройке" в регионе совершили почти 2,5 миллиона поездок. Также действие транспортной карты "Тройка" расширили на Пермь и Комсомольск-на-Амуре. Сейчас картой "Тройка" можно оплатить проезд в 9 регионах России, а еще 63 выразили свою заинтересованность в реализации проекта по внедрению карты.
Картами "Тройка" можно будет пользоваться в Перми и Комсомольске-на-Амуре
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