Карта "Тройка" начала действовать на маршрутах Тулы и Тульской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

На 64 маршрутах Тулы и 267 маршрутах Тульской области начала действовать карта "Тройка". Об этом сообщили в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, ежемесячно более 210 тысяч жителей Москвы и Тулы перемещаются между двумя городами, а благодаря единой системе оплаты проезда им будет легче совершать поездки.

"Теперь, приезжая в столицу, туляки смогут пользоваться одной картой для оплаты, а жители Москвы использовать привычный способ оплаты в тульском регионе. На держателей карты "Тройка" также распространяется действие столичной программы лояльности "Город", с помощью которой пассажиры могут накапливать бонусы и использовать их более чем у 400 партнеров", – пояснил он.

Ранее Максим Ликсутов рассказал, что Москва готова предложить свою билетную систему всем регионам России. Он отметил, что в стране сейчас используется множество различных билетных систем, при том что на территории одного региона иногда даже несколько разных. По его словам, все это затрудняет создание и целенаправленное развитие удобного для пассажиров единого сервиса оплаты проезда и сопутствующих услуг.