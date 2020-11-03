В Дептрансе рассказали о первых днях проекта "Время ранних"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Порядка 1,7 тысячи пассажиров изменили время поездки 3 ноября на линиях метро, участвующих в акции "Время ранних", сообщили в пресс-службе Дептранса.
"Самый загруженный период времени на Таганско-Краснопресненской линии получилось немного разгрузить уже в первые дни. Если нагрузка снизится на 7% в утренний час пик, значит, мы достигнем того результата, на который рассчитываем", – рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
По его словам, если эксперимент покажет положительные результаты, то закрепить скидку могут на постоянной основе. В тройке лидеров станций по уменьшению людей в час пик "Жулебино", "Тушинская" и "Стахановская", где пассажиропоток уменьшился на 5%.
С 2 ноября на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях метро начал действовать эксперимент по предоставлению скидки на проезд. Ее можно получить в два временных промежутка – с момента открытия до 7:15 и с 8:45 до 9:15.
В случае проезда в это время по билету "Кошелек" транспортной карты "Тройка" пассажиры заплатят за поездку 20 рублей вместо 40. При оплате банковской картой спишется 22 рубля вместо 44 за одну поездку. Скидка на проезд действует только в рабочие дни.
Стало известно, сколько пассажиров воспользовались скидкой на проезд в столичном метро
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