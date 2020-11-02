Скидку на поездки в столичном метро могут сделать постоянной

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Эксперимент со скидками на проезд на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линии столичного метро будет признан успешным, если фиолетовую линию удастся разгрузить на 7%, сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что если это удастся сделать, в таком случае скидку на проезд могут сделать постоянной. Ликсутов сообщил, что статистика по эксперименту каждый день будет публиковаться на сайте метро.

"Также мы установили на 18 станциях метро специальные мониторы с информацией, которые также будут публиковать данные по статистике и рассказывать о том, как воспользоваться данной программой", – заявил Ликсутов.

Заммэра рассказал, что за утро 2 ноября проездом со скидкой воспользовались почти 70 тысяч столичных жителей. Он отметил, что количество пассажиров в более свободный период увеличилось.

С 2 ноября на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях метро начал действовать эксперимент по предоставлению скидки на проезд. Ее можно получить в два временных промежутка – с момента открытия до 7:15 и с 8:45 до 9:15.

В случае проезда в это время по билету "Кошелек" транспортной карты "Тройка" пассажиры заплатят за поездку 20 рублей вместо 40. При оплате банковской картой спишется 22 рубля вместо 44 за одну поездку.