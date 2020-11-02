Эксперимент по снижению цен на проезд начал действовать на двух линиях столичного метро

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Система скидок на проезд начала действовать на двух линиях метрополитена Москвы. Купить билет дешевле в рамках эксперимента могут пассажиры Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий метро. Скидку можно получить в будние дни во время проезда в два временных промежутка – с момента открытия до 7:15 и с 8:45 до 9:15.
По билету "Кошелек" транспортной карты "Тройка" пассажиры заплатят за поездку 20 вместо 40 рублей. При оплате банковской картой спишется 22 вместо 44 рублей за одну поездку.
По билету "Единый" на 60 поездок или по безлимитному "Единому" на карте "Тройка" пассажирам вернут компенсацию. По 20 рублей будут еженедельно зачислять на "Кошелек" за каждый день, в который была совершена поездка в рамках пилотного проекта. Для этого карту необходимо приложить к желтому терминалу.
При этом скидка не будет действовать на бумажные билеты "Единый" и на льготные проездные билеты.
Уточняется, что это первый пилотный проект такого рода в России. Он будет осуществляться до 2 июля 2021 года.
Ранее об условиях получения скидки рассказали в департаменте транспорта Москвы. По задумке разработчиков, эксперимент поможет снизить нагрузку на метрополитен в час пик.
Скидки на проезд в метро Москвы вводятся по утрам со 2 ноября
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