В московском метро выросла популярность безналичной оплаты проезда

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пассажиры общественного транспорта в Москве ежемесячно совершают сотни тысяч поездок, оплаченных бесконтактным способом при помощи национальных платежных карт. По данным платежной системы "Мир", количество поездок, оплаченных подобным образом, постоянно растет. При этом наибольшей популярностью пользуется Московский метрополитен.
Рост числа поездок с безналичной оплатой связывают со спецпредложением, которое до конца года позволяет держателям бесконтактных банковских карт "Мир" совершать поездки со значительной выгодой. Расплачиваясь на турникетах метрополитена и МЦК, отмеченных наклейкой о приеме банковских карт, пассажиры экономят 10 рублей на каждой поездке.
Изначально с карты списывается полная стоимость поездки, но уже в течение нескольких секунд на счет возвращается скидка в размере 10 рублей.
Кроме того, тренд на рост доли безналичной оплаты в общественном транспорте наблюдается и в целом по стране. Так, за год ежемесячное количество оплат проезда в городском транспорте, совершенных с помощью национальных платежных карт, выросло в три раза. Если в августе 2019 года держатели карт "Мир" совершили 4,5 миллиона межбанковских операций в городском транспорте, то в августе 2020 года – уже 14,7 миллиона таких операций.
"Оплата проезда в городском транспорте также входит в топ-5 категорий расходов у держателей национальных платежных карт. Они активно расплачиваются ими в наземном транспорте и метрополитене многих российских городов", – рассказала директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы "Мир" Мария Точилова.
По ее словам, распространению бесконтактной оплаты способствует как повсеместное оснащение общественного транспорта специальными терминалами для приема бесконтактных карт и гаджетов, так и различные выгодные предложения.
Скидки при бесконтактной оплате банковской картой "Мир" также предоставляются в метро Санкт-Петербурга, в общественном транспорте Московской области, Хабаровска, Нижнего Новгорода, Самары, Воронежа и нескольких городов Удмуртии и Оренбургской области. Чтобы воспользоваться услугой, нужно просто приложить карту с функцией бесконтактной оплаты к терминалу или турникету. Размер скидки составит от 4 до 19 рублей в зависимости от города.
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