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Город

14:53

Шесть новых станций метро построят в ТиНАО

город метро строительство

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В ТиНАО до конца 2023 года планируется построить шесть новых станций Московского метрополитена. Об этом сообщается на портале Стройкомплекса столицы.

"Это четыре станции с рабочими названиями "Славянский мир", "Мамыри", "Бачуринская" и "Коммунарка" на Коммунарской линии, а также "Пыхтино" на Калининско-Солнцевской линии и "Новомосковская" на Сокольнической линии", – объявил руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

В завершенном виде Коммунарская линия метро станет своего рода дублером Сокольнической и Калужско-Рижской линий в их южной части.

На данный момент в ТиНАО открыты 8 станцией метро.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции "Мамыри" будущей Коммунарской линии метро. По словам градоначальника, Коммунарская линия станет самым длинным радиальным направлением столичной подземки.

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