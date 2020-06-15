Станцию метро планируют построить возле главного здания музея-усадьбы "Архангельское"

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Новая станция Рублево-Архангельской линии Московского метрополитена появится в 1,2 километра от главного здания музея-усадьбы "Архангельское", сообщает Агентство "Москва".
По словам руководителя мастерской планирования и анализа исторических территорий Института Генплана Москвы Дмитрия Верховского, новый проект охранных зон музея-усадьбы допускает строительство станции.
Если станцию откроют рядом с усадьбой, транспортная доступность памятника существенно улучшится, подчеркнул он.
По словам Верховского, это поставит "Архангельское" с точки зрения туристического потенциала на один уровень с наиболее выдающимися московскими объектами.
Проект допускает строительство пониженной части застройки МФЦ "Рублево-Архангельское", фондохранилища для музея-усадьбы, общеобразовательных школ в Архангельском и деревне Раздоры.
В Москве в 2020–2022 годах планируется построить 31 станцию и 79 километров линий метро. Начнется строительство первых участков Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий, продолжатся работы на Коммунарской линии.
Кроме того, в 2020 году для пассажиров откроются четыре станции Некрасовской линии: "Юго-Восточная", "Окская", "Стахановская" и "Нижегородская". Еще пять станций откроют на Большой кольцевой линии: "Авиамоторную", "Лефортово", "Электрозаводскую", "Улицу Народного Ополчения" и "Карамышевскую".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: