Станцию метро планируют построить возле главного здания музея-усадьбы "Архангельское"

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Новая станция Рублево-Архангельской линии Московского метрополитена появится в 1,2 километра от главного здания музея-усадьбы "Архангельское", сообщает Агентство "Москва".

По словам руководителя мастерской планирования и анализа исторических территорий Института Генплана Москвы Дмитрия Верховского, новый проект охранных зон музея-усадьбы допускает строительство станции.

Если станцию откроют рядом с усадьбой, транспортная доступность памятника существенно улучшится, подчеркнул он.

По словам Верховского, это поставит "Архангельское" с точки зрения туристического потенциала на один уровень с наиболее выдающимися московскими объектами.

Проект допускает строительство пониженной части застройки МФЦ "Рублево-Архангельское", фондохранилища для музея-усадьбы, общеобразовательных школ в Архангельском и деревне Раздоры.

В Москве в 2020–2022 годах планируется построить 31 станцию и 79 километров линий метро. Начнется строительство первых участков Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий, продолжатся работы на Коммунарской линии.

Кроме того, в 2020 году для пассажиров откроются четыре станции Некрасовской линии: "Юго-Восточная", "Окская", "Стахановская" и "Нижегородская". Еще пять станций откроют на Большой кольцевой линии: "Авиамоторную", "Лефортово", "Электрозаводскую", "Улицу Народного Ополчения" и "Карамышевскую".