Более 40 км тоннелей метро проложат в Москве в 2020 году

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Более 40 километров тоннелей столичного метро планируют проложить в 2020 году, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Мы в этом году 38 километров тоннелей метро прорыли, это абсолютный рекорд. На следующий год взяли амбициозный план построить порядка 42 километра тоннелей", – приводит слова Хуснуллина Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что в Москве в 2020 году откроют девять новых станций метро. В частности, речь идет о четырех станциях второго участка Некрасовской линии.

Речь идет о четырех станциях Некрасовской линии – "Юго-Восточной", "Окской", "Стахановской" и "Нижегородской". Кроме того, запустят станции "Авиамоторная", "Лефортово" и "Электрозаводская" на юго-восточном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.

В 2020 году также откроются платформы "Улица Народного ополчения" и "Карамышевская". Эти станции находятся на западном участке БКЛ.