Стало известно, когда построят станцию метро "Суворовская"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Строительство станции "Суворовская" на Кольцевой линии Московского метрополитена планируют начать уже в следующем году. Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на заявление главы департамента строительства столицы Андрея Бочкарева.

"В настоящее время проводятся работы по поддержанию законсервированной много лет назад горной выработки, ведущей к еще не построенной станции метро "Суворовская", – сообщил он.

Кроме того, Бочкарев отметил, что специалисты производят регулярный осмотр креплений выработки и систем вентиляции и водоотведения.

Завершить же строительство станции намерены в конце 2023 года. На проект возведения "Суворовской" из столичного бюджета заложено 12,42 миллиарда рублей.

Ранее стало известно, что в Москве появится четвертая станция "Кунцевская". Она свяжет три линии метро и МЦД-1.

