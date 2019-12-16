Девять новых станций метро откроют в Москве в 2020 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Девять новых станций метрополитена планируют открыть в Москве в 2020 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя столичного Депстроя Андрея Бочкарева.

Глава ведомства рассказал, что в первую очередь речь идет о четырех станциях Некрасовской линии – "Юго-Восточной", "Окской", "Стахановской" и "Нижегородской". Кроме того, запустят станции "Авиамоторная", "Лефортово" и "Электрозаводская" на юго-восточном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.

В 2020 году также откроются платформы "Улица Народного ополчения" и "Карамышевская". Эти станции находятся на западном участке БКЛ.

"С начала 2019 года было введено около 18 километров линий метрополитена, восемь станций и одно электродепо", – подчеркнул Бочкарев.

В программе развития городской инфраструктуры подразумевается построить свыше 60 километров дорог, 21 искусственное сооружение и 24 пешеходных перехода. Кроме того, столичные власти планируют ввести в эксплуатацию более 60 домов по программе реновации.

