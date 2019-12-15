Электронное голосование о месте строительства метро проходит в Троицке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Жители Троицка 15 и 16 декабря с помощью электронного голосования на портале mos.ru выберут, где разместится конечная станция Коммунарской линии метро.

Голосование началось 15 декабря в 10:00 и закончится 16 декабря в 20:00. Заявки на участие в электронном голосовании подали 4809 жителей Троицка, это 12,7% избирателей.

Впервые в этом голосовании примут участие старшеклассники в возрасте от 16 лет.

Штаб по наблюдению за электронным голосованием разместится в БЦ "АРМА". Процесс проконтролируют члены Общественной палаты Москвы, представители департамента информационных технологий города, члены электронного штаба по наблюдению за электронным голосованием, представители префектуры Троицка, а также приглашенные эксперты.

В голосовании примут участие жители, имеющие постоянную регистрацию в Троицке. Как отмечал префект ТиНАО Дмитрий Набокин, голосование должно помочь узнать мнение жителей, проводить ли метро через Троицк с конечной остановкой в самом городе на Октябрьском проспекте или оставить метро за пределами города на Калужском шоссе.

В Троицке планируют разместить конечную станцию Коммунарской линии метро. Она будет начинаться от станции МЦК Крымская, на ней планируют построить 16 станций и обеспечить интеграцию с тремя линиями метро и с МЦК.

Строительство Коммунарской линии началось в 2018 году. Сейчас идет сооружение двух первых участков от станции "Улица Новаторов" до станции "Коммунарка", ввод которых намечен на 2023 год. Общая длина этих участков составляет 15,7 километра с семью станциями: "Улица Новаторов", "Университет Дружбы Народов", "Улица Генерала Тюленева", "Славянский мир", "Мамыри", "Без названия" и "Коммунарка".

По участкам Коммунарской линии от "Севастопольского проспекта" до "Улицы Новаторов" и от "Коммунарки" до "Троицка" ведется разработка проектной документации. Проходку левого перегонного тоннеля от станции "Университет Дружбы Народов " в сторону станции "Улица Новаторов" будет вести "ветеран" московского метростроя – ТПМК "Светлана" диаметром шесть метров.

